В ночь с 12 на 13 августа в Украине можно будет наблюдать максимальный поток Персеид

Ежегодно в конце июля и начале августа Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта – Таттла. При этом в атмосферу планеты входят мелкие частицы и сгорают, образуя своеобразный «звёздный дождь». Этот метеорный поток появляется со стороны созвездия Персея. Отсюда и его название – Персеиды.

Сама комета приближается к Земле один раз в 135 лет, но оставляет после себя большой шлейф пылевых частиц. В первые годы после сближения кометы с орбитой Земли наблюдается максимальная интенсивность потока Персеид, которая с годами снижается и постепенно устанавливается на уровне 60-100 метеоров в час в дни наибольшей активности. Обычно такие дни приходятся на 12 августа. Последний раз комета Свифта – Таттла пролетала возле орбиты Земли в декабре 1992 года, и с тех пор интенсивность потока Персеид снизилась до своего привычного значения – 60 метеоров в час.

В 2017 году фактический пик метеоритного дождя Персеид начнётся около 20 часов вечера (по Киевскому времени) 12 августа. Это означает, что в ночь субботы, начиная с 20 часов количество метеоров, которые можно увидеть визуально, будет максимальным. Ночь накануне (пятница) и после пика (воскресенье) также будут богаты на метеоры в небе. Прогноз погоды на этот период обещает благоприятные условия для наблюдения за звёздным небом – прогнозируется малая или полностью отсутствующая облачность на большей территории страны.

Вместе с тем, убывающая, но всё ещё достаточно яркая Луна внесёт свои коррективы в условия наблюдения. В результате, видимость для наблюдателей будет ближе к 40 или 50 метеоров в час – немногим менее одного метеора в минуту. Но, тем не менее, зрелище должно быть очень увлекательным. Яркий лунный свет поглотит вспышки не слишком ярких частиц потока Персеид. Но Персеиды богаты на болиды — крупные огненно-яркие метеоритные тела, оставляющие за собой яркие следы из раскаленных в атмосфере газов разного цвета, которые Луна точно не помешает увидеть.

Для наблюдения за Персеидами рекомендуется отъехать подальше от крупных городов с большим количеством искусственного освещения в ночное время. Также рекомендуется выбрать площадку, дающую достаточно большой обзор неба. Для наблюдения за метеорами нужно найти на небосклоне созвездия Персей, которое в это время находится практически в центре восточной части неба, чуть выше звездного скопления Плеяды. Наблюдение метеоров не потребует использования каких-либо дополнительных оптических приборов. Бинокли и подзорные трубы ограничивают поле зрения, и, фактически, будут только мешать.

Источник: streetastronomy

Автор фотографий: Игорь Хомич