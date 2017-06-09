В новом 21,5-дюймовом моноблоке Apple iMac можно самостоятельно заменить накопитель, ОЗУ и процессор

Как сообщалось ранее, в новых компьютерах iMac Pro не предусмотрена возможность самостоятельной замены или апгрейда оперативной памяти. Но потенциальным владельцам обычных iMac модельного ряда 2017 года в этом плане повезло больше.

Эксперты iFixit разобрали новый моноблок iMac с 21,5-дюймовым Retina 4K дисплеем и обнаружили, что некоторые компоненты всё же являются модульными. В частности, замене подлежат накопитель, процессор и оперативная память. Таким образом, в будущем владельцы таких компьютеров смогут самостоятельно модернизировать их и увеличить общую производительность.

Однако такую модернизацию нельзя назвать лёгкой. Чтобы добрать до этих компонентов, предстоит пройти трудоёмкий процесс удаления дисплея. В новом 21,5-дюймовом iMac используется стандартный 2,5-дюймовый жёсткий диск ёмкостью 1 ТБ с интерфейсом SATA. При необходимости его можно заменить на более ёмкую модель. Но добавить дополнительный твердотельный накопитель уже не получится из-за отсутствия необходимых разъёмов на материнской плате.

Вместе с тем, для доступа к другим заменяемым компонентам предстоит выполнить дальнейшую разборку системы и снять материнскую плату. Лишь после этого откроется возможность заменить оперативную память. А для доступа к процессору потребуется демонтировать ещё и систему охлаждения. Следует отметить, что впервые с 2013 года компания Apple позволила заменять модули оперативной памяти в 21,5-дюймовом iMac. Ранее ОЗУ распаивалась непосредственно на материнской плате. А сменные процессоры последний раз применялись в iMac в 2012 году.

Эксперты iFixit высказывают предположение, что такая давно забытая щедрость является вынужденным шагом со стороны Apple. Скорее всего, компании пришлось использовать те компоненты, которые имеются в наличии у поставщиков, а Intel не предлагает настольные процессоры семейства Kaby Lake в упаковке BGA. Правда это не объясняет возможность модернизации оперативной памяти.

Традиционно, специалисты iFixit присвоили рейтинг ремонтопригодности новому моноблочному компьютеру Apple iMac с 21,5-дюймовым Retina 4K дисплеем. Для данной модели он составляет 3 из 10. Отметим, максимальный балл 10 соответствует наиболее легко поддающимся ремонту устройствам. Таким образом, рассматриваемую модель в случае необходимости отремонтировать всё же можно, но это будет нелегко сделать.

Источник: iFixit