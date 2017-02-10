В новой версии Chrome для Android добавлена поддержка стандарта WebVR для работы с гарнитурами VR

Компания Google анонсировала выпуск очередной стабильной версии браузера Chrome для Android – Chrome 56. Основное нововведение — поддержка WebVR, прикладного программного интерфейса на базе JavaScript, который нужен для обеспечения совместимости с гарнитурами виртуальной реальности. Иными словами, без WebVR браузер не сможет использоваться для просмотра онлайн-контента на гарнитурах виртуальной реальности.

В бета-версии браузера Chrome для Android, предназначенной для разработчиков, поддержка WebVR появилась еще в конце прошлого года, но переход функциональности из экспериментального канала в стабильный делает ее доступной более широкому кругу пользователей. Также это означает более стабильную работу самой функции.

Пока что поддержка стандарта WebVR ограничена только платформой виртуальной реальности Google Daydream и гарнитурами Daydream View.

В официальном блоге менеджер по продукту Chrome Меган Линдсей перечислила огромное количество VR-контента, которое уже доступно для просмотра на смартфонах с поддержкой платформы Daydream. Справедливости ради отметим, что на рынке пока есть только три таких смартфона – Google Pixel, ZTE Axon 7 и Motorola Moto Z. В будущем этот скромный список пополнят Huawei Mate 9 Pro и ASUS ZenFone AR. Так вот, в этом каталоге есть более 300 тыс. 360-градусных экскурсий по домам различных знаменитостей и самым знаменитым туристическим объектам от Matterport, документальный фильм о природе Bear71, отмеченные наградами VR-фильмы Within, а также множество VR-сцен из видеоигр, аниме и прочих источников. Также можно отметить проект WebVR Lab от PlayCanvas, в котором можно по максимуму использовать возможности беспроводного контроллера Daydream View. Компания Google продолжает завлекать разработчиков к созданию проектов Daydream, так что в будущем этот список будет расти.

Пока что доступ ко всему вышеописанному есть только у владельцев смартфонов с поддержкой Daydream, но когда Google запустит WebVR для других гарнитур вроде Cardboard (это входит в планы компании на ближайшее будущее), VR-возможности Android-версии Chrome можно будет использовать полноценно без привязки к конкретной модели смартфона. Компания также работает над реализацией поддержки WebVR в настольной версии браузера, чтобы владельцы гарнитур вроде Oculus Rift и HTC Vive из числа пользователей Chrome не чувствовали себя обделенными.

Источник: Google Daydream, Chrome, Google Blog