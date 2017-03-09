В новой версии Firefox 52 убрали поддержку Java, Silverlight, Adobe Acrobat и прочих плагинов NPAPI, но оставили Adobe Flash

На днях компания Mozilla выпустила очередную стабильную версию браузера Firefox под порядковым номером 52. С выпуском Firefox 52 была прекращена поддержка плагинов с интерфейсом NPAPI, в том числе Silverlight, Java, Acrobat, Unitym, Gnome Shell Integration и плагинов с поддержкой мультимедийных кодеков. Исключение сделано только для все еще популярного Adobe Flash.

Пользователям пока оставили специальную опцию, которая позволяет вернуть поддержку NPAPI, но с выходом Firefox 53 она исчезнет. В перспективе разработчики собираются полностью удалить поддержку NPAPI, а для пользователей Flash предоставить возможность использования плагина с интерфейсом PPAPI.

В течение последних нескольких лет разработчики Firefox упорно трудились над разработкой и внедрением более надежных и быстрых решений, призванных заменить устаревшие плагины без потери функциональности. Все они объединены под общим названием Web API. Таким образом, никаких неудобств это изменение у пользователей вызвать не должно.

Остается добавить, что другие популярные браузеры, такие как Google Chrome и Microsoft Edge, перестали работать с плагинами NPAPI еще раньше. Для тех, кто еще не готов к переходу, есть Firefox 52 ESR с длительным сроком поддержки (ESR), которая будет поддерживать эти плагины вплоть до марта 2018 года.

Источник: cdrinfo