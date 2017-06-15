В новой версии мессенджера Viber обновили интеграцию со сторонними сервисами и встроенный поиск, а также добавили переадресацию голосовых вызовов

В очередном обновлении мессенджера Viber для iOS и Android появились переадресация голосовых звонков, поиск по GIF-изображениям и стикерам, отправка ссылок на группы и поддержка rich-уведомлений.

В Viber для Android появилась функция «дополнения для чатов». Интеграция со сторонними сервисами позволяет находить информацию на других сайтах и сервисах (например, GIPHY, YouTube, Spotify, Guggy и других) и обмениваться контентом с собеседниками прямо в Viber, не выходя из диалогового окна. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо нажать на иконку поиска в разговоре, которая расположена рядом с иконкой камеры и по рубрикатору выбрать необходимый сервис для поиска.

Для поиска изображений в формате GIF в Viber теперь можно просто нажать на новую кнопку, появившуюся рядом со строкой отправки сообщений, и набрать ключевые слова. Кроме того, пользователям Android наконец стал доступен поиск по стикерам, тогда как в Viber для iOS такая функция доступна еще с декабря 2016 года.

Пользователи с нулевым балансом Viber Out часто нажимают на кнопку звонка на мобильный через приложение. Раньше в таких случаях Viber выдавал сообщение о невозможности совершить звонок. Теперь же, если у адресата тоже установлен мессенджер, вместо Viber Out будет включаться голосовой звонок через приложение.

Те украинские пользователи, которые предпочитают совершать звонки всем своим контактам вне зависимости от того, есть ли у них Viber, доступны отдельные тарифы для звонков по Украине: 11,2 центов (~ 2,9 грн) в минуту на мобильные и 2,7 центов (~ 0,70 грн) в минуту на городские номера.

Благодаря последнему обновлению стало возможно приглашать друзей в группы в Viber, даже если у них не установлено приложение, а также появилась возможность ответить на уведомление с помощью стикера. Ранее это было возможно только в самом приложении, теперь – в окне уведомления.

Источник: Viber