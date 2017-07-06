В новых результатах теста 3DMark 11 видеокарта Radeon RX Vega опережает GeForce GTX 1080

В сети появились новые результаты тестов производительности инженерного образца игровой видеокарты Radeon RX Vega, которую представят 30 июля на мероприятии SIGGRAPH 2017.

Для начала отметим, что тесты производительности Radeon RX Vega с идентификатором 687F:C1 появлялись в сети и ранее. Однако в этот раз в тесте 3DMark 11 Performance игровой «Веге» удалось набрать целых 31873 «попугая» (более ранний результат адаптера в этот тесте составлял 27890 баллов), что существенно выше результата NVIDIA GeForce GTX 1080, равного 27618 баллов, но сильно ниже результата модели GeForce GTX 1080 Ti (38389 баллов).

Как видно из таблицы результатов, тестовый адаптер располагает 8 ГБ памяти HBM2, функционирующей на эффективной частоте 1890 МГц, обеспечивая пропускную способность 484 Гбайт/с. GPU видеокарты работал на частоте 1630 МГц. Для сравнения, как показывают предыдущие тесты, у Radeon Vega Frontier Edition частота GPU в среднем составляет 1440 МГц.

Наши коллеги из VideoCardz собрали в одной таблице результатов тестов видеокарт с идентификатором 687F:C1 в бенчмарке 3DMark 11, опубликованных за несколько последних месяцев, точнее говоря, за три последних месяца.

Как видим, у всех видеокарт 687F:C1 указана одна и та же частота графического процессора в 1630 МГц и вполне возможно, что ПО просто неверно определяет этот параметр. По данным VideoCardz, наиболее высокий результат соответствует разогнанной версии с более высокой частотой. Но так или иначе, за эти три месяца разработчикам удалось повысить производительность видеокарты на немалые 15%, то есть в среднем на 5% каждый месяц. Если AMD удастся сохранить текущую динамику и накинуть еще 5% производительности к моменту анонса адаптера в конце этого месяца, то это обеспечит уверенное превосходство над GeForce GTX 1080. Впрочем, для окончательных выводов одного результата как-то слишком мало. К тому же, надо еще дождаться данных о цене и уровне энергопотребления, который у решения «красных» явно будет выше, чем у моделей «зеленых» (существуют предположения о 300 Вт ).

Источник: VideoCardz и WCCF Tech