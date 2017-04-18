В обновлённом сервисе Google Earth появились 3D виды, интерактивные экскурсии и кнопка «Мне повезёт»

Компания Google приурочила ко Дню Земли обновление своего сервиса Google Earth. Разработка этого обновления длилась около двух лет.

С помощью обновлённого сервиса Google Earth пользователи смогут просматривать трёхмерные карты различных локаций. Для этого нужно нажать кнопку «3D» в правом нижнем углу экрана. Также добавлены виртуальные интерактивные туристические путешествия, курируемые учёными, документалистами и другими экспертами. На текущий момент готово более 50 таких туров, доступных в разделе «Исследователь». Например, можно совершить виртуальный тур по Национальному парку Гомбе-Стрим в Танзании, который проводит эксперт по приматам Джейн Гудолл (Jane Goodall) и члены её команды.

В Google Earth добавлена кнопка «Мне повезёт», заимствованная из поискового сервиса. После её нажатия сервис переместит пользователя к случайно подобранной локации, например, зданию оперы в Италии или горячим источникам в Японии. При этом по каждой локации демонстрируются карточки с описанием этих мест и интересными фактами, касающимися их.

Обновлённый сервис Google Earth доступен в виде веб-версии для браузера Chrome и в качестве приложения для Android. Поддержка iOS и других браузеров будет добавлена позже.

Источник: The Verge