В Одессе установили первый в Украине биткоин-банкомат, сообщает издание Cryptocurrency.Tech. Терминал поддерживает операции в обоих направлениях (Two-Way Bitcoin ATM), то есть можно купить биткоины за наличные гривны или продать свои биткоины и получить гривны на руки.

Одесситы и гости города могут найти терминал в ТЦ «Кадорр» по адресу ул. Екатерининская, 27/1. Биткоин-банкомат принимает купюры номиналом 100, 200, 500 гривен, а вот выдача наличных гривен происходит только на суммы кратные 500 гривнам. Напомним, что на данный момент стоимость одного биткоина составляет порядка $1250.

Отметим, что по данным ресурса CoinATMRadar на данный момент в мире установлено 1156 биткоин-банкоматов со средней комиссией обмена 8,5%. Интересно, что львиная доля таких терминалов находится в Северной Америке — 74,31% (859 штук), далее с большим отрывом следует Европа — 20,24% (234 штуки), тогда как доля банкоматов на остальных континентах составляет единицы и доли процентов (Азия — 3,55%, Океания — 1,56%, Южная Америка — 0,26%, Африка — 0,09%).

Топ 5 стран-лидеров по количеству биткоин-банкоматов ожидаемо включает США (699 терминалов) и Канаду (153 штук), на третьем месте Великобритания (63 штуки), а замыкают первую пятерку Испания (31 штуки) и Австрия (22 штуки).

Источник: Cryptocurrency.Tech