В Одессе запустили первый в Украине сервис каршеринга электромобилей MobileCar с поминутной оплатой, который позиционируется как оптимальное решение для кратковременной аренды личного транспорта для поездок по городу.

К использованию сервиса MobileCar допускаются водители возрастом от 25 лет и с водительским стажем от 3х лет. Для регистрации достаточно загрузить приложение MobileCar в Google Play (Android OS) или AppStore (iOS) и подтвердить свои паспортные данные. После этого с клиентом связываются специалисты сервиса и предлагают подписать письменный договор в офисе компании (договор подписывается только один раз).

В установленном приложении отображаются ближайшие свободные электромобили (на данный момент это несколько Nissan Leaf), которые можно удаленно забронировать. Как только клиент доберется до машины, он сможет открыть двери с помощью фирменного приложения, а также оценить внешний вид, внутреннее состояние и проверить комплект документов.

Завершить аренду можно в любом разрешенном ПДД месте, предварительно убедившись, что двери электромобиля закрыты, зажигание выключено, а коробка передач — в положении «Р». Закрыть авто также можно через мобильное приложение.

После этого сервис MobileCar снимет оплату за аренду. При этом время, которое уходит на бронирование автомобиля предоставляется бесплатно (но не более 20 минут 3 раза в сутки, далее оплата по тарифу «ожидание»). Стоимость поездки составляет 2,5 грн/мин, время «ожидания» — 1,5 грн/мин. Сервис самостоятельно заряжает электромобили, моет и обслуживает их.

В качестве основных преимуществ сервиса в MobileCar называют скорость «подачи» и более низкая цена по сравнению с вызовом такси, экологичность электромобиля, не загрязняющего окружающую среду, а также преимущество личного транспорта над общественным.

Источник: MobileCar