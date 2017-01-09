В одном из видео HTC засветила смартфон под брендом Vive, но нет уверенности в его скором анонсе

Известный инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) опубликовал у себя в Twitter новое промо-видео, которое частично проливает свет на планы компании HTC относительно выпуска новых смартфонов.

На протяжении всего ролика показываются устройства различных форм, цветов и размеров. В самом конце ролика (примерно, на 1:28) демонстрируется модель с названием Vive на задней панели корпуса. Это позволяет предположить, что HTC намерена использовать этот бренд шлема виртуальной реальности для продвижения своих смартфонов. К сожалению, каких-либо подробностей о смартфоне HTC Vive пока не сообщается. Можно предполагать, что это устройство обеспечит поддержку платформы Google Daydream VR или же компания попробует продвигать собственную платформу. Предполагается, что HTC прольёт свет на модель Vive уже 12 января – во время проведения специально запланированного мероприятия.

С другой стороны, этот ролик был в публичном доступе с июня 2016 года, когда оператор выложил его в сервис Vimeo. Но лишь сейчас оно привлекло внимание общественности. Так что нельзя однозначно утверждать, что HTC действительно представит в ближайшие дни новый смартфон под брендом Vive. В любом случае, ждать осталось не очень долго.

Источник: Engadget