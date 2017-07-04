В OnePlus 5 перевернули дисплей, чтобы сделать смартфон похожим на iPhone 7 Plus, но это привело к эффекту «желейной» прокрутки

Не всегда стремление к копированию успешных продуктов может принести пользу подражателям. С компанией OnePlus желание выпустить смартфон, дизайн которого напоминает Apple iPhone 7 Plus, сыграло злую шутку.

Владельцы нового смартфона OnePlus 5 обратили внимание на странную «желейную» прокрутку изображения на экране мобильного устройства. При прокрутке изображение трясётся и растягивается, подражая поведению желе. В OnePlus заявили, что такой эффект прокрутки является естественным. Как оказалось, это действительно так. А причиной такого «естественного» поведения смартфона стал нетипичный монтаж модуля дисплея. Такое предположение сделали обозреватели нескольких ресурсов.

Фактически, в модели OnePlus 5 используется такой же дисплей, как и в предыдущем устройстве OnePlus 3T, но он установлен в перевёрнутом положении. Инженеры вынуждены были пойти на такой шаг, чтобы, в угоду дизайнерам, сделать смартфон похожим на iPhone 7 Plus. Для этого потребовалось высвободить место внутри верхней части корпуса гаджета, чтобы разместить там антенны и двойной модуль камеры. Ранее в этом месте располагался контроллер дисплея. Потому для него пришлось искать другое место, и инженеры не смогли придумать ничего лучше, чем просто перевернуть дисплей.

Некоторые пользователи смогли воспроизвести эффект «желейной» прокрутки и на других смартфонах, просто перевернув их вверх ногами. Пока что не предоставляется точное обоснование такого поведения дисплея в результате его переворота. Вероятно, это связано с тем, какая область дисплея обновляется первой, а также с задержками, возникающими при обновлении изображения на различных частях дисплея. Потому, когда дисплей находится в нормальной ориентации, прокрутка осуществляется плавно, а при его перевороте проявляются визуальные искажения изображения.

Вместе с тем, пока что компания OnePlus считает такое поведение дисплея «естественным». И, судя по всему, это действительно так. Это не брак производства, а результат иного положения модуля дисплея. Возможно, эффект удастся устранить, выпустив обновление микрокода для контроллера дисплея. Кроме того, OnePlus не признала официально, что именно положение модуля дисплея вызвало такой эффект.

В результате, контроллер дисплея переместился в нижнюю часть корпуса, аппарат получился похожим на iPhone 7 Plus, а покупателям достался смартфон с нетипичной прокруткой.

Источник: phonearena, xda-developers