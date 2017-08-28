В Opendatabot появился поиск по владельцам компаний: 2,6 млн украинцев владеют 1,5 млн компаний

В системе Opendatabot появился поиск по владельцам украинских компаний, благодаря чему все желающие смогут бесплатно получать информацию о собственниках компаний по имени бенефициара или названию.

По данным Opendatabot, в Украине 2 662 353 владельцев 1,5 млн компаний, при этом лидером по количеству компаний выступает Ринат Ахметов, который является бенефициаром 303 украинских компаний, Петр Порошенко владеет 76 компаниями, Дмитрий Фирташ — 72 компаниями и Игорь Коломойский — 45 компаниями.

По мнению авторов системы, информация о владельцах помогает снизить риски при работе с контрагентами, так как позволяет выяснить, какими еще компаниям владел конкретный человек, и, соответственно, сделать выводы о его репутации. Отметим, что ранее такой поиск был доступен только на Едином государственном портале открытых данных, причем услуга стоила 54 грн, тогда как с помощью Opendatabot такую информацию можно получить бесплатно.

Чтобы уточнить владельца компании, следует добавить Opendatabot в доступном мессенджере (Skype, Telegram, Viber, Facebook) и ввести его ФИО, после чего система выдаст перечень компаний, в которых данное лицо является владельцем или конечным бенефициарным владельцем.

Напомним, что недавно Украина опубликовала данные о бенефициарах компаний на едином государственном портале и присоединилась к глобальному реестру от Transparency International.

Источник: Opendatabot