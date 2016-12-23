В Opera Max добавили безлимитный VIP-режим, который будет показывать рекламные баннеры во время заряда батареи смартфона

Разработчики Opera Max объявили о том, что количество активных пользователей приложения достигло 50 миллионов в месяц, и это при том, что отметку в 10 млн удалось достичь в мае текущего года. Одновременно с подведением итогов года, создатели утилиты объявили о введении VIP-режима, который предоставляет возможность экономить данные и пользоваться всеми сервисами режима конфиденциальности Opera Max без ограничений.

Напомним, что ранее владельцы смартфонов могли пользоваться возможностями Opera Max ограниченное время, так как облачные сервисы для сжатия и шифрования трафика приложений требуют наличия большого количества серверов. Теперь же разработчики деактивируют предыдущий формат сервиса, запустив взамен VIP-режим. Пользователи смогут работать с Opera Max без временных ограничений, но взамен приложение будет показывать рекламу на экране во время зарядки смартфона.

«Чтобы мы могли и дальше предоставлять наш сервис сотням миллионов пользователей абсолютно бесплатно, нам необходимо внедрять в него рекламу. Мы надеемся, что вы будете и дальше пользоваться Opera Max и поддерживать нас, а мы в свою очередь будем делать все возможное, чтобы вы могли экономить еще больше и управлять еще эффективнее своим трафиком.» — отметили разработчики.

Напомним, что о необходимости дополнительной монетизации приложения его разработчики заявляли уже давно. Одной из возможных опций тогда называлось внедрение ненавязчивой рекламы в будущие версии приложения. В частности, предполагался обязательный просмотр одного рекламного объявления в день или же оплата минимальной суммы порядка $1 в месяц за полное отсутствие рекламы.

Источник: Opera