В отделениях «Укрпочты» наконец появятся терминалы для карточных расчетов

Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский сообщил на своей facebook-странице, что его компания успешно провела тендер в системе публичных закупок ProZorro, по результатам которого было заключено соглашение с компанией «УкрКарт» об услугах карточного процессинга на 214,35 млн гривен. Для клиентов «Укрпочты» это значит, что в скором времени они смогут оплачивать в отделениях разнообразные услуги, включая коммунальные, с помощью банковских карт.

«Многие из вас ждут, когда в отделениях Укрпочты появятся терминалы для оплаты картами. И сегодня мы стали на шаг ближе к этой возможности — состоялся тендер на процессинг, в котором победила компания «УкрКарт». Тендер на процессинг состоялся прозрачно, по требованиям действующего законодательства. Мы провели встречи с потенциальными участниками, где обсудили особенности и условия работы. В результате на торги пошли 4 компании. Название компании-победителя мы узнали после завершения тендера. По большому счету, название волновало нас меньше всего — главное, чтобы партнер выполнил все технические условия. По результатам процедуры сумма тендера была уменьшена почти вдвое, а мы получили, пожалуй, самую низкую цену на эквайринг в Украине» — отметил Игорь Смелянский.

Следующим шагом «Укрпочты» станет приобретение оборудования (предполагается закупка более 5000 терминалов) и регистрация договоров с платежными системами. Пока в отделениях готовят инфраструктуру для предоставления услуг.

Глава «Укрпочты» также отметил, что терминалы начнут устанавливать с крупных городов, так как там больше клиентов с банковскими картами, однако постепенно они появятся в том числе в райцентрах и селах.

Источник: Укрпочта