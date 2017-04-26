В первом квартале 2017 года продажи сетевого оборудования TP-Link на украинском рынке выросли на 82%, при этом доля устаревших 150-мегабитных роутеров уменьшилась до 20%

Компания TP-Link поделилась результатами продаж сетевого оборудования на украинском рынке, которые по данным производителя демонстрируют заметный рост по сравнению с результатами аналогичного периода 2016 года. В частности, по итогам первого квартала 2017 года продажи TP-Link на украинском рынке улучшились на 82% в денежном эквиваленте и более чем на 83% в количественном.

При этом доля компании на украинском рынке сетевого оборудования в сегменте SOHO остается стабильно высокой. Особого внимания заслуживает прогресс компании в SMB-сегменте: при 17% росте продаж в штуках, рост продаж в деньгах составил 69%, а количество тендеров, выигранных представительством TP-Link в Украине и его партнерами, увеличилось более чем вдвое.

Наиболее интересной тенденцией отчетного периода также стало усиление позиций 300-мегабитных роутеров. По итогам первого квартала 2017 года продажи маршрутизаторов этой категории достигли отметки 52% от общего количества реализованных в Украине устройств TP-Link, в то время как доля морально устаревших 150-мегабитных роутеров уменьшилась до 20%.

Также отметим, что наиболее популярными роутерами производителя на украинском рынке являются модели TP-Link TL-WR841N, TP-Link TL-WR840N, TP-Link TL-WR740N, TP-Link TL-WR940N и TP-Link TL-WR845N.

Источник: TP-Link