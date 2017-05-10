В первом квартале 2017 года украинцы установили 200 частных солнечных электростанций

В Украине наблюдается устойчивый спрос на солнечные панели со стороны населения. Несмотря на холодное время года и ряд зимне-весенних праздников, в первом квартале 2017 года еще 200 семей установили частные солнечные электростанции общей мощностью 3,4 МВт.

«По данным нашего мониторинга, с начала года количество солнечных панелей, которые установили частные домохозяйства, выросла на 18%, а их общая мощность — на 20%», — заявил Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Отмечается, что такой возрастающий спрос на «чистую» энергию обусловлен введенным «зеленым» тарифом на закупку электроэнергии, производимой солнечными установками мощностью до 30 кВт. К тому же, этот тариф привязан к курсу евро.

«Благодаря этому тарифу семьи могут продавать избыток производимой «чистой» энергии в сеть, а значит — зарабатывать на этом», — добавил Сергей Савчук.

Он также напомнил, что домохозяйства, которые установили солнечные панели в 2017 году, могут реализовать избыток сгенерированной электроэнергии в сеть по цене 18,09 евроцента за 1 кВтч.

«Мы в очередной раз убеждаемся в действенности разработанного совместно с Госэнергоэффективности Закона Украины №514-VIII от 04.06.2015 года. Он стал мощным стимулом для семей приобщаться к альтернативным источникам энергии. С начала действия этого Закона спрос на «солнечную» электроэнергию ежеквартально рос на 40-50%, а иногда и на 70%. На сегодня уже более 1300 семей фактически полностью обеспечивают свои потребности в электроэнергии благодаря энергии солнца и еще и ежемесячно имеют немалый заработок», — заявил Сергей Савчук.

Источник: Госэнергоэффективности