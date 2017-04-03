В первом квартале Tesla поставила клиентам рекордные 25 тыс. электромобилей Model S/X, что на 69% больше, чем в прошлом году

В первом квартале 2017 года компания Tesla побила собственные рекорды количества произведенных и поставленных клиентам электромобилей. Как сообщила компания в официальном пресс-релизе, за первые три месяца текущего года ей удалось произвести 25418 электромобилей и доставить клиентам порядка 25000 электромобилей (на 69% больше, чем в первом квартале 2016 года), 13450 штук из которых составили седаны Model S и 11550 штук — кроссоверы Model X.

При этом еще 4650 электромобилей Tesla произведены и находятся в процессе доставки клиентам, так что их внесут в отчетность второго квартала текущего года. Таким образом компания сделала уверенный шаг на пути к поставленной цели — доставке клиентам порядка 47-50 тыс. электромобилей за первое полугодие текущего года. По сути, за оставшиеся три месяца компании осталось произвести всего чуть более 20 тыс. электромобилей, чтобы достичь установленной планки.

Отметим, что наиболее продаваемой моделью компании Tesla по-прежнему остается седан Model S, однако кроссовер Model X отстал совсем незначительно. Также напомним, что если планы автопроизводителя по запуску новинки Model 3 в производство в сентябре 2017 года окажутся неизменными, то текущий квартал станет последним, в котором Tesla будет предлагать клиентам всего две модели электромобилей.

Источник: Electrek