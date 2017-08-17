В первом полугодии более 500 украинских домохозяйств обзавелись солнечными панелями, общая установленная мощность достигла 24,8 МВт

Использование солнечных панелей украинскими домохозяйствами все ширится и ширится. И свежие статистические данные Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) отлично это иллюстрируют.

По данным Госэнергоэффективности, в первом полугодии 2017 года в Украине более 500 домохозяйств установили солнечные панели в своих индивидуальных жилых домах. Если выделить только результаты второго квартала (данные по первому можно узнать из предыдущей заметки), то количество новоиспеченных солнечных домохозяйств окажется равным 326, что соответствует впечатляющему росту на 380% в годовом выражении, а в квартальном — на 25%. Общая установленная мощность солнечных станций частных домохозяйств за квартал возросла на 24% – с 20,1 МВт до 24,8 МВт. Таким образом, по состоянию на конец второго квартала 2017 года в Украине солнечные панели установили 1 тыс. 635 домохозяйств. Это почти в четыре раза больше, чем было годом ранее.

Глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук в очередной раз вспомнил о принятом в 2015 году законе Украины №514-VIII, который установил привязанный к курсу евро «зеленый» тариф на закупку электроэнергии, производимой солнечными электроустановками частных домохозяйств мощностью до 30 кВт. Именно этот закон глава ведомства называет главным стимулом перехода на солнечные панели.

«Благодаря этому тарифу семьи могут зарабатывать, продавая избыток производимой «чистой» энергии в сеть. В 2017 году такую электроэнергию можно реализовывать по цене 18,09 евроцента/кВт*ч».

В Госэнергоэффективности отмечают, что с момента принятия закона спрос на установку солнечных панелей в индивидуальных жилых домах ежеквартально увеличивался в среднем на 40-50%. Рекордные темпы роста были зафиксированы четвертом квартале 2016 года (77%) и в четвертом квартале 2015 года (85%).

Источник: Госэнергоэффективности