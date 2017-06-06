В профессиональном моноблоке iMac Pro нельзя самостоятельно заменить/увеличить ОЗУ, фирменные клавиатура и мышь в цвете Space Gray отдельно продаваться не будут

Что же, вчера в рамках WWDC 2017 компания Apple представила ранее обещанный профессиональный моноблок iMac Pro с 5K-дисплеем, процессорами Intel Xeon (вплоть до 18-ядерной модели) и графикой AMD Radeon Vega.

Уже после анонса новинки выяснились некоторые весьма интересные вещи. Как известно, оперативной памяти в Apple iMac Pro может быть 32, 64 либо 128 ГБ, в зависимости от конфигурации. Так вот, будущим покупателям стоит хорошенько подумать над тем, сколько ОЗУ им нужно, поскольку в случае поспешно принятого решения нарастить объем ОЗУ самостоятельно не получится.

Куда более интересен второй момент. Как известно, многие клиенты Apple уже давно просят компанию расширить палитру аксессуаров Magic Keyboard и Magic Mouse 2. И вот, наконец, Apple услышала своих пользователей, выпустив новые Magic Keyboard with Numeric Keypad и мышь Magic Mouse 2 в цвете Space Gray. Они будут входить в стандартный комплект поставки Apple iMac Pro. Однако, как выяснилось, эти цветовые варианты фирменной клавиатуры и мыши будут эксклюзивом для нового Apple iMac Pro. То есть, их нельзя будет купить отдельно. Разве что только с рук уже на вторичном рынке.

А вот Magic Keyboard with Numeric Keypad в стальном цвете с белыми клавишами можно будет купить отдельно, расставшись с суммой в $130. Цифровой блок, похоже, единственное отличие от старой модели Magic Keyboard. Стоит ли он доплаты в $30, каждый решит для себя сам. Мышь Magic Mouse 2 оценивается в $80.

Купить Apple iMac Pro можно будет только в декабре, стоимость модели стартует с отметки $5000.

Источник: 9to5mac