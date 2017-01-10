В прошлом году IBM и Samsung подали наибольшее количество заявок на патенты в США. Apple не вошла даже в первую десятку

Из-за несовершенства законодательства в области интеллектуальной собственности у многих патенты стали ошибочным символом патентного троллинга и сдерживания инноваций. А ведь нередко именно патенты отражают инновационный потенциал той или иной компании и позволяют оценить идеи будущих продуктов. В настоящее время специалисты компании IFI Claims Patents Services опубликовали отчет, который дает представление о том, какие технологические компании подали в американское патентное бюро наибольшее количество патентных заявок. Наглядное представление о достижениях первой десятки компаний дает диаграмма выше.

Как видно, безоговорочным лидером по этому показателю является американская компания IBM, получившая за прошлый год 8088 патентов. Собственно, голубой гигант удерживает лидерство уже 24 год подряд. К слову, IBM — единственная компания, оформившая более 8000 патентных заявок в США за один год. На втором месте с большим отставанием от лидера находится компания Samsung. За прошлый год южнокорейский гигант сумел запатентовать 5518 разработок и идей. Результат Samsung соответствует регистрации 15 патентных заявок в день (среднее значение), тогда как показатель IBM – 22 заявки в день. Тройку «призеров» замыкает компания Canon с 3665 зарегистрированными заявками. За IBM, Samsung и Canon следуют Qualcomm, Google, Intel, LG, Microsoft, TSMC и Sony. Отрыв между ними незначителен.

Многие наверняка заметили, что имени Apple в этом списке нет, хотя новости о различных патентах и заявках купертинской компании появляются в сети чаще остальных.

Источник: MSPoweruser