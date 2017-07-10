В прошлом квартале Xiaomi установила новый рекорд по продажам смартфонов: 23,16 млн штук (↑70% в годовом выражении)

Компания Xiaomi поделилась данными о продажах смартфонов во втором квартале нынешнего года. За прошедшую четверть производитель реализовал 23,16 млн смартфонов, что является новым рекордом для Xiaomi. Этот результат соответствует росту продаж на впечатляющие 70% в годовом выражении. Для китайского производителя нынешний рост продаж — большая победа, особенно на фоне неудач прошлого года.

В самой компании успех объясняют реорганизацией, которая заняла около двух лет. В рамках реорганизации Xiaomi существенно улучшила качество продукции благодаря специальному подразделению контроля качестве, отметил глава компании Лэй Цзюнь в письме к сотрудникам. Еще одним фактором, позволившим нарастить поставки, стало увеличение розничных продаж устройств. Судя по всему, ранее анонсированное развитие сети розничных магазинов (200 новых магазинов в этом году и около 1000 торговых точек к 2020 году) начало давать ожидаемый эффект.

Еще один достойный особого внимания факт: за год продажи смартфонов Xiaomi в Индии (в денежном выражении) выросли более чем втрое – на целых 328%, что позволило ей занять второе место по продажам. Самым продаваемым смартфоном Xiaomi на рынке Индии стал Redmi Note 4.

К концу этого года Xiaomi рассчитывает установить рекорд по продажам, реализовав продукции на сумму около $14,7 млрд. План по поставкам смартфонов на следующий год – 100 млн штук.

Источник: AndroidCentral