В рамках лунного соревнования Lunar Xprize финалистам предлагаются дополнительные призы за выполнение определённых задач на общую сумму $4,75 млн

Прошло уже почти 10 лет с тех пор, как компания Google совместно с фондом Xprize инициировали соревнование Lunar Xprize, целью которого является создание и запуск полнофункционального лунохода. И теперь партнёры решили увеличить сумму вознаграждения за некоторые задачи.

Напомним, по условиям конкурса команды участников с частными источниками финансирования должны создать луноход, отправить его на Луну и совершить мягкую посадку. Уже после приземления луноход должен проехать не менее 500 метров по лунной поверхности и передать на Землю изображения и видео в высоком разрешении. За выполнение условий конкурса предусмотрены различные денежные призы: для первой команды, которая выполнит все условия конкурса ($20 млн), для второй команды ($5 млн), которая выполнит все условия конкурса, дополнительные премии за выполнение задач сверх условий (например, если луноход проедет 5 км вместо начальных 500 метров), долговечность, нахождение различных объектов (воды или предыдущих лунных аппаратов).

В январе 2015 года 5 команд были вознаграждены призами Milestone Prize на общую сумму $5,25 млн в качестве признания их успехов в сферах развития технологий мобильности, получения изображений и приземления. В последствии сумма первого и второго приза будут скорректированы на сумму, полученную в виде Milestone Prize.

Ранее в этом году были объявлены 5 команд-финалистов с подтверждёнными контрактами на запуск разрабатываемых аппаратов к Луне: SpaceIL (Израиль), Moon Express (США), Synergy Moon (международная), TeamIndus (Индия) и HAKUTO (Япония).

Вместе с тем, были пересмотрены сроки и условия выполнения задач в рамках соревнования Lunar Xprize. Если ранее участники соревнования должны были запустить свой луноход не позднее 31 декабря 2017 года, то теперь это ограничение, касающееся сроков запуска аппарата к Луне, устранено. Вместо этого внедрено ограничение на срок выполнения всей миссии. Чтобы претендовать на получение главных призов, командам предстоит выполнить все условия конкурса не позднее 31 марта 2018 года.

Теперь же организаторы конкурса предложили дополнительные денежные вознаграждения за выполнение важных технологических этапов на пути выполнения главной миссии. Командам-участникам соревнования предлагаются дополнительные $4,75 млн, которые разделены на два приза:

Lunar Arrival Milestone Prize в сумме $1,75 млн – космический аппарат должен совершить один оборот на орбите вокруг Луны или совершить спуск в конкретную точку лунной поверхности;

Soft Landing Milestone Prize в сумме $3 млн – космический аппарат должен передать данные, подтверждающие его мягкую посадку на лунную поверхность.

Сумма этих призом будет равными частями разделена между командами, которые смогут выполнить указанные задачи до 31 марта 2018 года.

Источник: Xprize