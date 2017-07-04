В рамках очередной реорганизации Microsoft может сократить тысячи сотрудников из сферы продаж

Корпорация Microsoft занялась проведением глобальной реорганизации своего направления розничных продаж. В дальнейшем вместо продаж отдельных программных продуктов компания намерена продвигать облачные сервисы.

Данная реорганизация является очередным этапом серии структурных изменений, которые практически непрерывно происходят в Microsoft после прихода на пост главного исполнительного директора Сатьи Наделлы (Satya Nadella) в 2014 году. По данным осведомлённых источников, в результате реорганизации тысячи сотрудников могут лишиться своих рабочих мест в связи с отказом от традиционных способов сбыта. Вероятно, сокращение затронет офисы компании по всему миру.

Предполагается, что реорганизация и сопутствующие сокращения персонала не окажут существенного влияния на ежедневную операционную деятельность Microsoft. Компания всё больше внимания уделяет продвижению своей облачной вычислительной платформы Azure и продаже подписки на доступ к программным продуктам для сферы бизнеса. В связи с этим происходит постепенный отказ от практики единоразовой продажи таких программных продуктов как Windows и Office.

В письме исполнительного вице-президента Microsoft по глобальному коммерческому бизнесу Джадсона Альтоффа (Judson Althoff) говорится, что реорганизация сферы продаж направлена ​​на «правильное выделение ресурсов для конкретного клиента в нужное время». В дальнейшем Microsoft намерена сосредоточиться на двух различных направлениях: крупных корпоративных заказчиках, малом и среднем бизнесе.

Источник: The Verge