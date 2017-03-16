В рамках программы «Климатические инновационные ваучеры» ЕБРР раздаст украинским компаниям 1 млн евро на экологические проекты

Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) в партнерстве с Greencubator запускает в Украине программу «Климатических инновационных ваучеров», в рамках которой намерена инвестировать в украинские компании и стартапы сумму порядка 1 млн евро, сообщает издание AIN.UA.

Программа ориентирована на компании в области климатических инноваций, а под ваучерами подразумеваются финансовые гранты, которые ЕБРР намерена раздать лучшим кандидатам. При этом финансирование будет предоставляться безвозмездно, без долевого участия в стартапах.

Программа «Климатические инновационные ваучеры» является проектом ЕБРР, который финансирует EU Neighbourhood Investment Facility. В роли администратора проекта, который будет заниматься отбором компаний, выступит Greencubator. Прием заявок стартует 28 марта 2017 года, при этом всего планируется три набора. Узнать больше о требованиях и подать заявку можно по следующей ссылке.

«1 млн евро для климатических инноваторов в Украине. Именно такие средства в рамках первой программы инновационных ваучеров будут использованы в 2017-2018 году на поддержку климатических инноваций в Украине. Всего в рамках программы планируется поддержать 50 украинских компаний, внедряющих климатические инновации — от традиционных бизнесов, пытающихся сократить свои выбросы углерода благодаря сокращению энергопотребления до компаний, которые разрабатывают самые разнообразные климатические технологии.» — отметили в программе «Климатические инновационные ваучеры».

Претендовать на участие в программе смогут компании, которые работают в сфере климатических технологий не менее двух лет и уже имеют определенный опыт (стартапы «на уровне идеи» не рассматриваются). Основной критерий отбора — полезность проекта для окружающей среды, чем больше эффект в борьбе с парниковыми газами и уменьшение их влияния на климат, тем больше у компании шансов получить ваучер.

Большинство компаний, победивших в конкурсе, получат ваучеры со средней суммой финансовой поддержки со стороны ЕБРР в размере до 20 тыс. евро. При этом для компаний с проектами, у которых есть реальный шанс стать прорывом и которые значительно опережают конкурентов, ЕБРР предложит один из пяти мегаваучеров размером до 50 тыс. евро. Такие проекты должны продемонстрировать высокий потенциал и способность получить значительные результаты в процессе внедрения климатических инноваций.

Источник: AIN.UA, Інноваційні Ваучери