В результате утечки большой объём исходного кода Windows 10 попал в интернет

Ресурс Beta Archive разместил на своём FTP сервере большой объём данных с исходным кодом операционной системы Windows 10. Код содержит драйвера USB, Wi-Fi, накопителей и др. Представитель Microsoft сообщил, что это подлинный код, распространяемый в рамках Shared Source Kit.

Первоначально предполагалось, что утечка носит массовый характер и включает файлы суммарным объёмом 32 ТБ. Первые данные свидетельствовали, что в этот массив включены сборки Windows, которые ещё не были выпущены. Однако позже выяснилось, что утечка фактически не такая крупная. Более того, большая часть этих данных и так была доступной. Набор Shared Source Kit уже распространялся среди партнеров и лицензиатов Microsoft по инициативе Shared Source.

Тем не менее, это не означает, что утечка данных не является серьезной проблемой. Это пятно на репутации Microsoft в то время, когда всё больше людей обращают внимание на вопросы компьютерной безопасности. Хотя ресурс Beta Archive добровольно удалил исходный код, неясно, сколько людей успело его загрузить. Поэтому не исключено, что код может распространяться и другими способами, а полученные данные могут помочь злоумышленникам в создании эксплойтов для Windows 10.

Источник: Engadget