В ролике Intel засветился загадочный ноутбук Surface Book чёрного цвета

Вчера компания Intel представила первые процессоры Core 8-го поколения, которые предназначены для применения в экономичных ноутбуках. К запуску этих чипов был приурочен рекламный ролик, раскрывающий о возможностях новинок. В этом видео засветился ноутбук, который, судя по всему, является версией Surface Book в чёрном цвете.

В настоящее время Microsoft выпускает Surface Book только в корпусе серого цвета. Чёрный цвет не применялся в линейке Surface с момента выпуска модели Surface Pro 2 около 4 лет назад. Загадочное устройство на видео может быть маркетинговым рендером, хотя и содержит элементы дизайна, свойственные Surface Book, включая уникальный шарнирный механизм.

В октябре этого года Microsoft планирует выпустить новую версию ноутбука Surface Pro с интегрированным модулем LTE. Не исключено, что одновременно будет представлена и обновлённая модель Surface Book. Добавим, Microsoft была одним из первых производителей компьютеров, внедривших процессоры Intel Skylake в оригинальной версии Surface Book, хотя компании пришлось столкнуться с некоторыми проблемами.

Источник: The Verge