В России хотят замедлять интернет иностранным сайтам, которые игнорируют решения российских судов

Как сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на российских чиновников, пожелавших сохранить анонимность, в правительстве России обсуждается идея законопроекта об ограничении скорости доступа к сайтам иностранных компаний, которые игнорируют решения российских судов.

Этот законопроект, как утверждается, подготовлен совместно Федеральной антимонопольной службой (ФАС), Роскомнадзором и другими ведомствами. Сейчас инициативу согласовывают на высшем уровне в Кремле.

Сама инициатива была предложена после того, как корпорация Google отказалась выполнять требования ФАС о предустановке приложений на Android. Тогда глава ведомства Игорь Артемьев заявил: «Ни одно государство не согласится, чтобы решения его судов не исполнялись. Поэтому Google ждет много интересного».

Вариант с замедлением скорости доступа, а не полного отключения был выбран, так как блокировка популярных сайтов нецелесообразна в предвыборный период, рассказал изданию источник, знакомый с сотрудниками администрации президента.

Другой собеседник «Ведомостей» из профильного ведомства рассказал, что замедлять скорость сложнее, чем блокировать сайт. Тяжелее всего это будет сделать операторам фиксированной связи.

Источник: meduza