В России предложили законодательно запретить детям младше 14 лет пользоваться социальными сетями

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов внес на рассмотрение законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей», который призван регулировать общение в интернете.

Согласно законопроекту, дети до 14 лет «вне зависимости от гражданства» не смогут пользоваться социальными сетями. При этом регистрации в соцсети должна будет проводиться исключительно по паспорту или иному удостоверению личности, устанавливающему возраст пользователя.

«Социальная сеть — особый виртуальный мир, в котором человек проводит значительную часть своей жизни, вступает в контакт с другими людьми, и, по сути, осуществляет все те же самые действия, что и в реальном мире. Нельзя допускать, чтобы эта сфера оставалась вне закона. Особенно сейчас, когда возрастающее число пользователей социальных сетей становится легкой добычей для различного рода мошенников», — говорится в пояснительной записке.

Необходимость принятия данного законопроекта объясняется возросшим количеством подростковых самоубийств из-за «групп смерти«, а также тлетворным влиянием, которое социальные сети оказывают на молодых людей. В пояснительной записке приводится пример дела Дианы Шурыгиной.

«Нашумевшее дело Дианы Шурыгиной — показатель распущенности современной молодежи. Девушка вела аморальный образ жизни, употребляла алкоголь в несовершеннолетнем возрасте, общалась с молодыми людьми старшее ее, выкладывала обнаженные фото и провокационные видео в сеть. Все это и привело к известным последствиям», — говорится в записке.

Также предлагается запретить создание аккаунтов под псевдонимами и вымышленными именами.

Кроме этого, Милонов намерен запретить на законодательном уровне делать скриншоты переписки между пользователями без согласия каждого из лиц, принимающих в ней участие.

Источник: Лентач