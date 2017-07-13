В сервисе Google Play Movies появилась поддержка 4K HDR контента, но с рядом ограничений

Сравнительно недавно в сервисе Google Play Movies & TV появилась поддержка контента с разрешением 4K. А теперь пользователи сервиса могут насладиться ещё более качественным изображением, так как в дополнение к 4K внедрена поддержка HDR.

Правда, чтобы воспользоваться этими преимуществами потребуется наличие соответствующего 4K HDR телевизора или стримингового устройства, например, Chromecast Ultra. В Android TV поддержка HDR пока не добавлена.

Пока что в библиотеке Google Play Movies & TV не такой уж большой выбор фильмов в формате 4K HDR. Но в будущем перечень доступного контента будет расширяться. На текущий момент воспользоваться новыми возможностями могут лишь пользователи из США и Канады. Не уточняется, когда поддержка 4K HDR будет запущена в других регионах.

Источник: gsmarena