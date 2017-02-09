В сеть попали характеристики 12-дюймового Windows-планшета Samsung Galaxy TabPro S2: Intel Core i5 Kaby Lake, 4 ГБ ОЗУ и опциональный LTE

Благодаря американской федеральной комиссии по связи (FCC) в сеть попали технические характеристики и схематическое изображение задней панели нового 12-дюймового Windows-планшета Samsung Galaxy TabPro S2. По замыслу производителя, данная модель призвана не просто заменить пользователю обычный ноутбук, а сделать работу и развлечения удобнее за счет большего количества моделей использования гибридного устройства формата 2-в-1.

Итак, вот как выглядит перечень технических характеристик Samsung Galaxy TabPro S2:

ОС: Windows 10 Home or Pro

Экран: 12-дюймовый Super AMOLED Quad HD, 2160 x 1440 точек

Процессор: 3,1 ГГц Intel Core i5-7200U 7th Gen, Kaby Lake

Графика: Intel HD Graphics 620 (интегрированная)

ОЗУ: 4 ГБ LPDDR3

Накопитель: 128 ГБ SSD

Аккумулятор: 5070 мАч

Камера: 13 Мп основная с записью 4K-video, 5 Мп Full HD фронтальная

Разъемы: два USB 3.0 Type-C, кардридер SD

Связь: Bluetooth 4.1, Wi-Fi 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/AC, опциональный LTE

Аксессуары: стилус S-Pen, клавиатурный док-обложка, быстрое ЗУ (25W Turbo Charger)

Согласно данным той же утечки, будет представлено четыре варианта планшета Samsung Galaxy TabPro S2, которые будут отличаться версией операционной системы (Windows 10 Home / Pro) и наличием/отсутствием LTE-модуля. Ожидается, что планшет официально представят во время предстоящей выставки MWC 2017.

Напомним, что первая версия данной модели Samsung Galaxy TabPro S была представлена в начале прошлого года и уже доступна в Украине по цене от 34999 грн.

Источник: The Verge