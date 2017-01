В сеть попали характеристики будущего флагманского смартфона Meizu Pro 7: титановый корпус, 4K-дисплей, Helio X30 и 8 ГБ ОЗУ

По всей видимости, в Meizu не слишком серьезно относятся к информационной безопасности, так как только за последний месяц из компании «утекли»: дорожная карта по выпуску новых моделей смартфонов на весь 2017 год, подробные технические характеристики бюджетного смартфона Meizu M5S, а сегодня в сеть попали слайды презентации флагманской модели Meizu Pro 7, анонс которого должен состояться только в начале лета текущего года, то есть чуть ли не через полгода.

Судя по утечке корпус Meizu Pro 7 будет выполнен из титанового сплава, что как минимум необычно. Новинку оснастят 5,7-дюймовым дисплеем с 4K-разрешением (3840×2160 точек) и поддержкой фирменной технологии AOD (Always On Display), тогда как у предшественника Meizu Pro 6 Plus был экран с той же диагональю, но разрешением Quad HD (2560х1440 точек). Основная камера новинки будет построена на 12 Мп CMOS-модуле Sony IMX362 с той же кольцевидной вспышкой, что и у моделей Meizu Pro 6/6 Plus.

Предполагается, что в качестве аппаратной платформы будет использован 10-ядерный MediaTek Helio X30 с графикой PowerVR Series 7XT, отметим, что эти данные совпадают с предыдущей утечкой. Смартфон Meizu Pro 7 также получит сразу три варианта оснащения оперативной и постоянной памятью: вариант 4 ГБ / 64 ГБ обойдется в $480 (3299 юаней), вариант 6 ГБ / 128 ГБ — в $525 (3599 юаней) и 8 ГБ / 128 ГБ — в $550 (3799 юаней).

Отметим, что в данной утечке используются фотографии Meizu Pro 6 Plus, так что оценить дизайн новинки Meizu Pro 7 пока нельзя. Ну, и не можем не заметить, что не готовы дать 100%-гарантию того, что это действительно характеристики будущего флагмана китайской компании, а не творчество фанатов бренда.

