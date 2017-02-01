В сеть попали официальные фотографии и полные спецификации нового планшета Lenovo Tab3 8 Plus

До начала выставки Mobile World Congress остается еще больше трех недель, однако ее будущие участники уже подготовили необходимые для оформления стендов материалы. Ну, а раз информация вышла за пределы компании, то она практически наверняка попадает в глобальную сеть. Данное утверждение сегодня подтвердила компания Lenovo, которая невольно поделилась пресс-фото и техническими характеристиками своего нового планшета Lenovo Tab3 8 Plus.

Судя по характеристикам, Lenovo Tab3 8 Plus представляет собой модель среднего уровня. Планшет оснащен 8-дюймовым дисплеем с WUXGA-разрешением 1920×1200 точек, а также основной камерой с LED-вспышкой на 8 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп. В качестве аппаратной платформы выступает восьмиядерная система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 625 с графикой Adreno 506, дополненная 3 ГБ оперативной памяти. Для хранения пользовательских данных предусмотрено 16 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карт microSD емкостью до 128 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 4250 мАч.

Особо отметим, что Lenovo Tab3 8 Plus сертифицирован по стандарту IP52, то есть защищен от пыли и капель воды. Работает планшет под управлением Android 6.0.1 «Marshmallow», а за воспроизведение звука отвечает стереоакустика Dolby Atmos. В продажу поступит две версии планшета — только с модулем Wi-Fi (TB-8703F) и с дополнительным модулем 4G LTE (TB-8703X), их стоимость станет известно после официального анонса на MWC 2017.

Источник: PhoneArena