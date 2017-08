В сети появился рендер финального дизайна смартфона LG V30

Известный в IT-среде автор утечек Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал в своем твиттере @evleaks рендер смартфона LG V30, отображающий финальный дизайн данной модели. Напомним, что анонс новинки назначен на 31 августа, так что правдивости данного изображения вполне можно доверять.

Рендер практически полностью повторяет предыдущую утечку и подтверждает, что LG V30 будет весьма схож с текущим 5,7-дюймовым флагманом LG G6. При этом ожидается, что новинка получит более крупный 6-дюймовый дисплей Full Vision с «вытянутым» соотношением сторон 18:9. Судя по всему, смартфон получит монолитный корпус с несъемным аккумулятором и сканером отпечатков на задней панели.

Производитель уже официально подтвердил, что объектив Crystal Clear Lens основного фотомодуля сдвоенной камеры LG V30 получит стеклянные линзы, которые обеспечивают более естественную передачу цветов, по сравнению пластиком. Также объектив характеризуется диафрагмой F/1,6, что позволит захватывать на 25% больше света, чем объектив с диафрагмой F/1,8 (на данный момент наиболее светосильные объективы используются в камерах смартфонов Samsung Galaxy S8 и HTC U11 – в обоих случаях диафрагма составляет F/1,7).

Об аппаратной платформе новинки достоверных сведений пока нет, однако ждать точных данных остается всего две недели.

