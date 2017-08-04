В Skype для Android добавлены темы, индикаторы активности и сортировка чатов

Корпорация Microsoft выпустила обновлённую версию приложения Skype для Android. Версия Skype 8.3 получила ряд улучшений в интерфейсе.

Одним из нововведений является внедрение тем оформления. Теперь пользователям доступны светлая и тёмная темы. Сразу же после обновления приложения пользователю будет предложено выбрать одну из тем.

Также в Skype 8.3 для Android добавлены индикаторы действий. Благодаря этой функции пользователь может видеть, кто в текущий момент активен в списке чатов.

Наконец, в приложении появилась возможность переупорядочивания чатов. Пользователи имеют возможность сортировать чаты по последней активности, наличию непрочитанных сообщений или по активным участникам.

Кроме того, традиционно сообщается о повышении производительности и надёжности работы приложения. Новая версия Skype 8.3 для Android уже доступна для загрузки в магазине приложений Google Play.

Источник: gsmarena