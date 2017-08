В Skype встроили редактор исходного кода с поддержкой семи языков и подсветкой синтаксиса

Команда Skype недавно запустила предварительную версию Interviews – это новая функция, которая может быть интересной и потенциально полезной HR-менеджерам, которые собеседуют программистов через интернет.

Теперь прямо во время видеоразговора пользователи Skype могут одновременно использовать встроенный редактор для написания и проверки исходного кода. Причем сервис работает в режиме реального времени.

Пока что функция работает с некоторыми ограничениями, что неудивительно, ведь это только предварительная версия.

Итак, редактор доступен только в веб-версии Skype и работает только в браузерах Microsoft Edge и Chrome. Кроме того, основным языком в браузере должен быть установлен английский. Но встроенный редактор поддерживает семь языков программирования (C, C++, C#, Java, JavaScript, Python и Ruby) и имеет встроенную подсветку синтаксиса, упрощающий отслеживание исходного кода и обнаружение ошибок. Кроме того, можно использовать несколько языков программирования одновременно.

Как отмечает ресурс TechCrunch, разработка Skype не первая в своем роде – есть и другие альтернативные редакторы исходного кода, работающие в реальном времени, такие как HackerRank, CodeVue и Codility. Но сочетание редактора и видеосвязи в некоторых сценариях может оказаться предпочтительнее, поскольку избавляет от необходимости переключения между несколькими приложениями.

К сожалению, разработчики пока не говорят, когда ждать официального запуска и когда функция появится в приложении Skype.

Источник: Engadget