В следующем году с YouTube исчезнут 30-секудные рекламные ролики, которые нельзя пропустить

В 2018 году Google прекратит поддержку навязчивых непропускаемых 30-секундных рекламных роликов, проигрывающихся, как правило, перед просмотром видео на YouTube. Об этом заявил представитель IT-корпорации в интервью журналистам, отметив, что в следующем году компания сосредоточится на таком рекламном формате, который более привлекателен для пользователей (и, как следствие, для рекламодателей).

«Мы стремимся сделать рекламу максимально привлекательной для пользователей. Именно поэтому со следующего года сервис YouTube перестает поддерживать 30-секундные рекламные видеоролики», — сказал представитель Google.

Впрочем, не стоит думать, что Google уберет всю надоедливую рекламу. Как минимум, непропускаемые ролики продолжительностью 15-20 секунд по-прежнему будут прерывать просмотр основного видео.

Кроме этого, по мнению журналистов, в следующем году видеохостинг сосредоточится на продвижении так называемой bumber-рекламы — непропускаемых рекламных роликов длительностью в шесть секунд. В компании считают, что такой формат рекламы удобен для пользователей, смотрящих видео с мобильных телефонов.

Источник: The Verge