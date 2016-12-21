В следующем году в Днепре начнут масштабное внедрение единого электронного билета, который одновременно будет и карточкой горожанина

20 декабря и.о. заместителя Днепровского городского головы Яника Мерило провела пресс-конференцию на тему единого электронного билета.

По ее словам, на внедрение системы «электронный билет» в Днепре в целом понадобится около 210 миллионов гривен.

«Пока мы сделали очень приблизительные расчеты – сколько нам понадобится денег, чтобы оборудовать системой метро и электротранспорт. За чей счет и как будем устанавливать систему в автобусах – еще не знаем», — делится Мерило.

Что касается сроков реализации, в 2017 году спецтурникетами и прочим оборудованием оснастят метро и трамвай №1 (самый популярный трамвайный маршрут города), в 2018 — весь электротранспорт, а в 2019 – автобусы.

Сам электронный билет, в сущности, будет представлять собой пластиковую карту горожанина, к которой постепенно подвяжут всевозможные услуги и «полууслуги». К последним относятся, в частности, запись в очередь к врачу или в ЦНАП, а к первым – оплата проезда, пропуск в школу, садик (их тоже обустроят турникетами), вход в спортивные залы (бассейны, тренажерные залы в муниципальных спорткомплексах), доступ к медицинской карте пациента.

Как видно, городские власти намерены практически везде установить турникеты с целью тотального контроля за посещаемостью общественных мест, чтобы ни одна копейка не пошла мимо бюджета. Таким образом, в транспортной сфере, к примеру, будет видна вся логистика – в какой транспорт сел горожанин, где совершил пересадку и в какое время в каком виде транспорта больше всего пассажиров.

«Сегодня у нас нет качественной статистики, а городу надо понимать, где и как оптимизировать разные маршруты. Сколько людей едет по тому или иному маршруту, сколько каждый из них делает пересадок, а может есть смысл ввести новый маршрут?» — рассказала Мерило.

Отдельно и.о. городского головы заверила, что получать карту никого принуждать не будут, ведь ее выпускают просто для удобства горожан. Планируется, что «льготникам» (а это 400 тысяч человек) ее выдадут бесплатно несмотря даже на то, что сейчас выпуск пластиковой карты обходится в 50-60 гривен. Как будет с остальными горожанами пока не известно – возьмет ли город на себя финансирование этого проекта или каждому жителю придется приобретать ее за свой счет.

«Во всем мире эта карта платная и для города это политическое решение – готовы ли из бюджета всем компенсировать затраты на выпуск карт. Если честно – то карта создается для удобства жителей и экономии их времени. И 50 — 60 гривен не такие уж большие деньги по сравнению с удобством и экономией времени», — считает Мерило.

Источник: gorod.dp.ua