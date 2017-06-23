В следующем году в Украину придет немецкий лоукостер Eurowings (Lufthansa), первые самолеты полетят из Киева в Берлин и Дюссельдорф

Анонсированное недавно снижение аэропортовых сборов в аэропорту Борисполь начинает приносить первые плоды — глава аэропорта Павел Рябикин сообщил, что в 2018 году в Украину придет еще один лоукостер. Речь идет о немецком бюджетном авиаперевозчике Eurowings, который является дочерним подразделением известной Lufthansa, первые рейсы пройдут по маршруту Киев-Берлин, в последующем появятся маршруты в Дюссельдорф, который является базовым аэропортом для данной компании.

«Сегодня провели плодотворную встречу с представителями Lufthansa Group. Они высоко оценили работу нашей команды, улучшение качества обслуживания и сервисов в аэропорту «Борисполь». Кроме того, мы услышали положительные отзывы о разработанной нами публичной оферте, которая, по их мнению, даёт существенные возможности для развития авиакомпаний, работающих по лоу-кост модели. С разрешения наших партнёров Lufthansa Group открою маленький секрет. Со следующего года лоу-кост перевозчик Eurowings (группа компаний Lufthansa) планирует начать полёты по маршруту Киев-Берлин с дальнейшим открытием полётов в Дюссельдорф. Мы рады каждому маленькому достижению аэропорта «Борисполь», которое делает его ближе и удобнее для пассажиров!» — рассказал Павел Рябикин.

Отметим, что авиапарк Eurowings состоит из современных лайнеров Airbus A319, Airbus A320, Airbus A330 и Boeing B767.

Напомним, что на днях Министерство инфраструктуры Украины снизило аэропортовые сборы за обслуживание пассажиров в Международном аэропорту Борисполь, соответствующий приказ опубликован в официальном вестнике №48 от 20 июня и уже вступил в силу.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, приказ предусматривает уменьшение сборов, существенные скидки всем авиакомпаниям за новые рейсы в новые аэропорты.

«Это — стимуляция роста авиаперевозок, свободная конкуренция, а для пассажиров — дешевые билеты, большой выбор и удобные авиаперелеты», — отметил Владимир Омелян.

Согласно документу, аэропортовые сборы в МА Борисполь для международных сообщений сократятся на 23,5%, (или на $4) — до $13 за каждого отправленного пассажира, сбор за трансферного пассажира составит $8,5. Аэропорт также получит право на применение понижающих коэффициентов к предельным ставкам сборов при выполнении новых и чартерных рейсов.

Источник: ЛІГА.net