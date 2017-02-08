В SoC MediaTek Helio P25 повысили рабочие частоты CPU, добавили поддержку сдвоенных камер и увеличили допустимый объем ОЗУ до 6 ГБ

Компания MediaTek подготовила к выпуску новый процессор для мобильных устройств. Новинка является представителем линейки среднего уровня P. Модель Helio P25 является результатом модернизации устройства Helio P20 и содержит ряд улучшений по сравнению с предшественником.

Процессор Helio P25, как и модель предыдущего поколения, содержит восемь вычислительных ядер Cortex-A53. Однако максимальная рабочая частота повышена с 2,3 ГГц до 2,5 ГГц. Наиболее заметными являются новшества в сфере работы камеры. Новинка поддерживает возможность обработки изображений, поступающих с двойных камер с разрешением сенсоров до 13 МП. Также внедрена поддержка функций шумоподавления, улучшенной обработки цветов и чёрно-белого изображения, управления глубиной резкости для получения эффекта боке. Вместе с тем, внедрена поддержка HDR и повышена производительность в автоматическом режиме съёмки.

Ещё одним новшеством стала поддержка до 6 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4. Вместе с тем, доработан компонент, ответственный за работу в сетях LTE. Благодаря этому улучшена работа в режиме отдачи данных, повышена эффективность передачи данных. Кроме того, снижено энергопотребление и тепловыделение.

Источник: gizmochina