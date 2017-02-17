В США хотят разрешить обычным мастерским ремонтировать iPhone и другие устройства, но Apple против

Многие наверняка еще не забыли историю с обновлением iOS, полностью блокирующим смартфоны Apple, у которых кнопка Home со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID была заменена не в официальном сервисом центре («ошибка 53»). Особенно ее помнят те, кто пострадал о чрезмерной опеки со стороны Apple.

Сейчас по меньше мере в восьми штатах США идет активная работа над весьма интересной законодательной инициативой под названием «Право на ремонт». Данная инициатива призвана обеспечить потребителям свободу выбора, предоставив возможность отремонтировать гаджет самостоятельно, либо обратиться за помощью в любую мастерскую, а не специальные авторизованные центры той или другой компании. От производителей электроники в данном случае требуется полное содействие, которое включает свободную продажу оригинальных компонентов и предоставление всей необходимой документации и инструкций по ремонту. По сути, принятие этого законопроекта полностью исключает возможность повторения вышеупомянутой ситуации в будущем и дает потребителям неограниченную свободу в вопросе ремонта своих устройств.

Интересно, что именно Apple является самым ярым противником этой инициативы. Вместе с IBM и другими она делает все возможное, чтобы «зарубить» ее на корню. Схожий законопроект о «праве на ремонт» недавно был успешно завален вышеупомянутыми активистами в Нью-Йорке. Следующим штатом, где будет рассмотрен этот законопроект станет Небраска. Соответствующее обсуждение документа состоится 9 марта. И Apple вместе с AT&T придут на это заседание, чтобы препятствовать его принятию.

Свою негативную позицию в отношении оговариваемой инициативы компания Apple объясняет заботой о безопасности потребителей. Якобы в таком случае существенно возрастает риск возгорания аккумулятора из-за некачественного ремонта. Сторонние компании, предоставляющие услуги по ремонту техники, а также инициаторы законопроекта надеются протолкнуть законопроект о «праве на ремонт» хотя бы в одном штате, а затем сделать так, чтобы он был принят на национальном уровне. Законопроект продвигается лоббистской компанией Repair.org, отстаивающей интересы независимых ремонтных мастерских.

Источник: gsmarena