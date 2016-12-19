В Steam появилась демо-версия Resident Evil 7 / Biohazard 7 Teaser: Beginning Hour для ПК, а 22 декабря стартует зимняя распродажа

В сервисе цифровой дистрибуции Steam появилась возможность загрузить демо-версию игры Resident Evil 7 / Biohazard 7 Teaser: Beginning Hour для платформы ПК.

Игра выполнена в жанре хоррор. Как отмечают разработчики, она содержит пугающие сцены, насилие и не предназначена для детей. Игрокам предлагается вид от первого лица, тёмный интерьер, решение ряда головоломок. В описании проекта сказано следующее:

«Очнувшись на полу заброшенной фермы, вы осознаете, что рядом никого нет, а солнце уже практически село. Вам срочно нужно выбраться отсюда. Приготовьтесь ощутить страх всем своим телом. Перед вами новая глава знаменитой серии ужасов — «изолированный вид» и фотореалистичная графика позволят вам с головой уйти в мир кошмара. Сможете ли вы выжить?»

Обещано несколько концовок.

Это не все новости для поклонников Steam. Уже скоро стартует традиционная зимняя распродажа в этом сервисе. Согласно имеющимся данным, в этом году распродажа стартует 22 декабря.

Источник: Steam, Nextpowerup