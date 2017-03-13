В Telegram началось тестирование зашифрованных голосовых звонков
На днях разработчики популярного мессенджера Telegram объявили о начале тестирования функции голосовых звонков. Протестировать аудиозвонки в мессенджере может любой желающий, у которого есть Beta-версия Telegram.
В Telegram-канале Telegram info опубликована инструкция о том, как включить звонки в Telegram. Разработчики особо подчеркивают, что на данном этапе функция работает только на тестовом сервере, так что не стоит пытаться дозвониться пользователю обычного (не бета-версии) «телеграма».
Некоторые подробности о самой функции можно узнать из официального сообщества Telegram News в социальной сети «ВКонтакте».
Итак, пока планируется следующее:
— голосовые вызовы будут шифроваться end-to-end.
— пока только личные звонки, без групповых;
— можно будет отключать звонки «Disconnected Calls», в меню есть «Входящий звонок» (Incoming Call) вместо «Пропущенный звонок» (Missed Call);
— предположительно звонки будут и на Telegram Desktop;
— будет возможность отключить микрофон и включить громкую связь;
— можно указать, кому разрешено звонить (например, «только контакты»).
Редакторы сообщества отмечают, что работа над звонками еще идет и может потребоваться некоторое время, пока они будут запущены для всех пользователей.
Между тем, пользователи, уже успевшие протестировать звонки, публикуют видео, которые подтверждают, что функциональность пока очень сырая и работает крайне нестабильно.
Источник: TJ, Telegram info, Telegram News (VK)
- Telegram — бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. Мессенджер создан Павлом Дуровым, основателем социальной сети «ВКонтакте», и построен на технологии шифрования переписки MTProto, разработанной братом Павла — Николаем.
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- 17 января 2017 года основатель мессенджера Павел Дуров подтверждал, что компания планирует добавить функцию аудиозвонков в Telegram.
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- В апреле 2015 года представители Telegram уже говорили о том, что компания работает над технологией зашифрованных аудиозвонков «на протяжении некоторого времени», однако не называли это направление приоритетным.