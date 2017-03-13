В Telegram началось тестирование зашифрованных голосовых звонков

На днях разработчики популярного мессенджера Telegram объявили о начале тестирования функции голосовых звонков. Протестировать аудиозвонки в мессенджере может любой желающий, у которого есть Beta-версия Telegram.

В Telegram-канале Telegram info опубликована инструкция о том, как включить звонки в Telegram. Разработчики особо подчеркивают, что на данном этапе функция работает только на тестовом сервере, так что не стоит пытаться дозвониться пользователю обычного (не бета-версии) «телеграма».

Некоторые подробности о самой функции можно узнать из официального сообщества Telegram News в социальной сети «ВКонтакте».

Итак, пока планируется следующее:

— голосовые вызовы будут шифроваться end-to-end. — пока только личные звонки, без групповых; — можно будет отключать звонки «Disconnected Calls», в меню есть «Входящий звонок» (Incoming Call) вместо «Пропущенный звонок» (Missed Call); — предположительно звонки будут и на Telegram Desktop; — будет возможность отключить микрофон и включить громкую связь; — можно указать, кому разрешено звонить (например, «только контакты»).

Редакторы сообщества отмечают, что работа над звонками еще идет и может потребоваться некоторое время, пока они будут запущены для всех пользователей.

Между тем, пользователи, уже успевшие протестировать звонки, публикуют видео, которые подтверждают, что функциональность пока очень сырая и работает крайне нестабильно.

Источник: TJ, Telegram info, Telegram News (VK)