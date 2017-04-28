В терминалах киевского метро начали принимать к оплате бесконтактные карты Visa PayWave

После вчерашней новости о внедрении системы MetroPass от MasterCard хорошими новостям пассажиров киевского метро решила порадовать и вторая крупнейшая платежная компания Visa. Теперь наряду с владельцами карт MasterCard PassPay оплатой проезда в столичном метро могут пользоваться и владельцы карт с технологией бесконтактной оплаты Visa PayWave.

Об этом пассажирам довольно эмоционально сообщили в официальном facebook-сообществе КП «Киевский метрополитен»:

«А тепер, рідненькі користувачі Visa PayWave, діставайте свої картки.

Жовті турнікети метро їх чекають та приймають з задоволенням для оплати разових поїздок!»

Данную информацию также подтвердил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время пресс-конференции.

«На сегодняшний день платежная система в метро будет принимать не только Mastercard, но и банковские карты системы Visa, а также банковские карты национальной платежной системы “Простір”, — отметил Николай Поворозник.

Также отметим, что «желтые» терминалы в киевском метро могут работать не только с картами MasterCard PassPay и Visa PayWave, но и с мобильными смартфонами, оснащенными NFC-модулями.

Напомним, что вчера киевский метрополитен в партнерстве с компанией Mastercard и Ощадбанком запустили в столичном метро первую в мире систему MetroPass. Данное решение позволяет пассажирам киевской подземки рассчитываться на «желтых турникетах» бесконтактными банковскими картами Mastercard как проездными или же использовать поездки, оплаченные заранее со скидкой до 13%.

Источник: Киевский метрополитен