В Tizen 4.0 будет добавлена поддержка Microsoft .NET

Мобильная операционная система Samsung постепенно приближается к релизу уже 4-й версии. Одним из основных новшеств Tizen 4.0 станет интеграция поддержки программной платформы Microsoft .NET.

Благодаря такой поддержке большее количество разработчиков сможет предлагать свои приложения для Tizen. Платформа .NET используется для создания приложений для Windows как в настольном, так и в мобильном сегментах. Теперь разработчики, работающие с этой платформой, смогут создавать решения для устройств на базе Tizen.

Как ожидается, очередная предварительная версия Tizen 4.0 Preview 3 будет выпущена в следующем месяце, а финальная версия должна появиться в сентябре этого года. Эта версия обеспечит поддержку процессоров на базе архитектур ARM и x86.

Источник: gsmarena