В трамваях Днепра появятся полноценные терминалы для оплаты проезда

Сотрудники «Приватбанка» Евгений Васильцов и Владимир Кореневский разработали специальный терминал, который позволит оплачивать поездку в электротранспорте банковской картой. Об этом в своем Facebook рассказал представитель банка Егор Аветисов.

По его словам, терминал будет принимать карты всех банков мира и уже в ближайшее время он появится в днепровских трамваях первого маршрута. Бюджетных денег на проект не тратили, утверждают в «Привате».

Как можно заключить из демонстрационного видеоролика выше, представленный терминал будет принимать магнитные, чипованные, а также бесконтактные банковские карты.

Источник: gorod.dp.ua