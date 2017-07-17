В трамваях Днепра появятся полноценные терминалы для оплаты проезда

В трамваях Днепра появятся полноценные терминалы для оплаты проезда

Сотрудники «Приватбанка» Евгений Васильцов и Владимир Кореневский разработали специальный терминал, который позволит оплачивать поездку в электротранспорте банковской картой. Об этом в своем Facebook рассказал представитель банка Егор Аветисов.

По его словам, терминал будет принимать карты всех банков мира и уже в ближайшее время он появится в днепровских трамваях первого маршрута. Бюджетных денег на проект не тратили, утверждают в «Привате».

Как можно заключить из демонстрационного видеоролика выше, представленный терминал будет принимать магнитные, чипованные, а также бесконтактные банковские карты.

Источник: gorod.dp.ua

  • Ранее мы писали, что весной этого года днепряне получили возможность оплачивать поездку в электротранспорте с помощью QR-кода через мобильное приложение «Приват24».
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