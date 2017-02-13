В троллейбусах Житомира началось внедрение электронных билетов

В Житомире 12 февраля на маршрут вышли первые троллейбусы с автоматизированной системой оплаты проезда. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель мэра Житомира Дмитрий Ткаук.

«Сегодня начался очередной этап внедрения е-билета в Житомире. Первые троллейбусы вышли на маршрут с автоматизированной системой оплаты проезда. Пока у пассажиров не имеется электронных карт, валидацию поездки осуществляет кондуктор, и вся информация сразу отображается в системе: сколько пассажиров, когда, где, льготник или нет, без бумажных отчетов и тон писанины» — написал Дмитрий Ткачук.

Он также добавил, что через месяц во всём транспорте ТТУ будет работать автоматизированная система оплаты проезда, а первые электронные карточки поступят в продажу с марта. Сначала они заменят месячные проездные, в дальнейшем количество доступных «тарифных планов» расширится.

Источник: zhitomir.info