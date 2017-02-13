В троллейбусах Житомира началось внедрение электронных билетов
В Житомире 12 февраля на маршрут вышли первые троллейбусы с автоматизированной системой оплаты проезда. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель мэра Житомира Дмитрий Ткаук.
«Сегодня начался очередной этап внедрения е-билета в Житомире. Первые троллейбусы вышли на маршрут с автоматизированной системой оплаты проезда. Пока у пассажиров не имеется электронных карт, валидацию поездки осуществляет кондуктор, и вся информация сразу отображается в системе: сколько пассажиров, когда, где, льготник или нет, без бумажных отчетов и тон писанины» — написал Дмитрий Ткачук.
Он также добавил, что через месяц во всём транспорте ТТУ будет работать автоматизированная система оплаты проезда, а первые электронные карточки поступят в продажу с марта. Сначала они заменят месячные проездные, в дальнейшем количество доступных «тарифных планов» расширится.
Источник: zhitomir.info
- 17 января, Верховная Рада Украины во втором чтении проголосовала за законопроект №4121. Его нормы внедряют правовые механизмы для единого электронного билета для всех видов общественного транспорта: метро, трамваев, троллейбусов, городских электричек и т.д.
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- Первым городом, внедрившим оплату при помощи электронного билета, стал Львов. Сначала возможность использовать смартфон в качестве билета получили пассажиры трамвайного маршрута №8, который следует от Соборной площади до кинотеатра им. Довженко.