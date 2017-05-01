В Украине хотят урегулировать правила эксплуатации дронов

28 апреля 2017 года Госавиаслужба представила подготовленную обновленную концепцию регулирования направления БПЛА. В качестве основы использована европейская практика.

В концепции предложена обновленная классификация дронов, с учетом как массы, так и типа управления. Также предложены требования для эксплуатации дронов.

По массе дроны делятся на 4 класса:

0-ой класс — До 250 грамм

1-ый класс — От 250 грамм до 20 кг

2-ой класс — От 20 кг до 150 кг

3-ий класс — Свыше 150 кг

Классификация по типу управления:

Ручной визуальный – класс A

Ручной инструментальный – класс B

Автономный – класс C

По данным ресурса, Drone.UA, основное количество БПЛА приходится на платформы весом до 25 кг, с возможностью полностью автоматических полетов, по текущей классификации это класс 1С. Впервые в Украине в классификации представлены платформ весом до 250 грамм, к которым, по словам регулятора, будут применены крайне лояльные требования к эксплуатации.

В отношении требований к эксплуатации дронов определены следующие моменты:

Для эксплуатации дронов класса «0» — Не требует регистрации, но каждый пилот/владелец/оператор обязан неукоснительно соблюдать правила безопасного использования (Safety promotion)

Для эксплуатации дронов класса 1 впервые вводится разграничение на коммерческую и не коммерческую эксплуатацию. Таким образом, для некоммерческого использования дронов весом до 20 кг, но более 250 грамм необходимо зарегистрировать дрон онлайн, предположительно на сайте Госавиаслужбы. Необходимо пройти онлайн тест Safety promotion. Необходимо выполнять полеты на высотах до 120 метров с максимальным удалением до 500 метров, в зоне прямой видимости. Для коммерческих вылетов пилот обязан иметь сертификат после прохождения обучения, необходимо разрешение для эксплуатации БПЛА. Необходимо выполнять полеты на высотах до 120 метров с максимальным удалением до 500 метров, в зоне прямой видимости$

Для эксплуатации дронов класса 2 (дроны свыше 20 кг и до 150 кг), необходима обязательная регистрация в Госавиаслужбе, прохождение сертификации типа/требования к летной годности, необходимо получение сертификата эксплуатанта.

Для выполнения полетов дронов класса 3 (свыше 150 кг), применяются те же требования, что и для пилотируемых воздушных судов.

Если говорить об общих требованиях, то были сформированы следующие пункты:

Использование БПЛА предполагается только в условиях прямого визуального контакта (VLOS) дистанционного пилота или визуального наблюдателя без помощи других устройств;

При использовании БПЛА должен быть задействован визуальный наблюдатель, если дистанционный пилот не в состоянии визуально контролировать БПЛА;

Максимальная скорость полета БПЛА 150 км/ч;

Максимальная высота полета 120 метров над уровнем земли и 500 метров от дистанционного пилота, если не задействован визуальный наблюдатель;

БПЛА запрещается выполнять полеты в 8-ми километровом периметре аэропорта, а также в запретных зонах;

Все полеты БПЛА не должны выполняться над людьми, кроме дистанционного пилота или визуального наблюдателя;

Полеты должны выполняться только в светлое время;

Дистанционный пилот может в один и тот же момент времени манипулировать только одним БПЛА;

При использовании БПЛА необходимо проводить предполетный технический осмотр дистанционным пилотом;

На БПЛА должны отсутствовать опасные материалы, кроме элементов питания;

Дистанционный пилот должен пребывать в нормальном физическом и психологическом состоянии для безопасной эксплуатации (управление дроном после употребления алкоголя или в состоянии усталости запрещены);

В качестве следующих шагов в 2017 году предполагается:

Внесение изменений в Воздушный кодекс Украины;

Обсуждение и формирование проекта совершенствования Авиационных правил Украины;

Разработка и запуск программы Safety promotion (образовательный курс для пользователей онлайн, сайт по правилам безопасной эксплуатации);

Разработка учебного курса для получения сертификата дистанционного пилота БПЛА.

Источник: Drone.UA