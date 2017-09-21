В Украине начались продажи геймерских аксессуаров Acer Predator, в магазинах уже доступны фирменные мышь, гарнитура и рюкзак

Украинское представительство компании Acer сообщило, что с сегодняшнего дня на рынке нашей страны будут доступны игровые аксессуары бренда. Сначала в продажу поступит четыре продукта, однако в будущем компании обещает расширить ассортимент большим количеством моделей.

Фанаты геймерских ноутбуков Acer могут дополнить их фирменной мышью Predator Gaming Mouse (NP.MCE11.005), построенной на переключателях Steelseries, рассчитанных на 30 млн кликов. Разрешение оптического сенсора мыши составляет 6500 DPI, время отклика сенсора — 1 мс, максимально допустимая скорость перемещения — 200 дюймов/сек. Мышь отличается текстурированными боковыми поверхностями и 16,8 млн цветовых комбинаций подсветки.

В комплект к мышке можно взять коврик Predator Gaming Mouse Pad (NP.MSP11.001), который по словам представителей Acer создавался с учетом потребностей профессиональных геймеров. Благодаря подложке из натурального каучука толщиной 3 мм коврик не сдвигается с места во время игры, а появлению потертостей препятствует особое покрытие с термообработкой края, которая вдобавок обладает устойчивостью к жирам, влаге и воздействию тепла.

Любому игроку в мультиплеерные игры понадобятся не просто наушники, а гарнитура, которая поможет общаться с напарниками по команде. Гарнитура Predator Gaming Headset (NP.HDS1A.001) обещает не только высокое качество звучания, но и кардинальное снижение уровня внешних шумов, что позволит сосредоточиться на игровых звуках.

И, наконец, собрать и перенести игровой ноутбук и все необходимые аксессуары поможет фирменный рюкзак Predator Gaming Rolltop (NP.BAG1A.255). Данная модель подходит для лэптопов с диагональю экрана до 15,6 дюймов, при этом широкая верхняя горловина и полезный объем до 35,5 литров позволят поместить солидное количество груза. Рюкзак отличается водоотталкивающим покрытием, мягкой перфорированной спинкой и улучшенными ремешками. Для доступа к внутреннему пространство предусмотрено несколько точек доступа, а для ценных вещей предусмотрены скрытые карманы.

Отметим, что все перечисленные аксессуары уже доступны в продаже в Украине, при этом стоимость мыши Acer Predator Gaming Mouse составляет 2599 грн, коврика Acer Predator Gaming Mouse Pad — 699 грн, гарнитуры Acer Predator Gaming Headset — 2999 грн и рюкзак Acer Predator Gaming Rolltop — 2999 грн.

Источник: Acer