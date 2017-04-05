В Украине начались продажи нового смартфона LG К10 (2017) по цене 5399 грн

Компания LG Electronics объявила о доступности в крупных розничных сетях Украины нового смартфона К10 (2017), который будет предлагаться по цене 5399 грн.

Новый смартфон LG К10 (2017) оснащен 5,3-дюймовым HD-дисплеем с разрешением 1280х720 точек и поддерживает технологию In-cell Touch, которая обеспечивает передачу насыщенного изображения и мгновенный отклик дисплея на прикосновение. Экран смартфона прикрыт стеклом Gorilla Glass 3, которое обеспечивает повышенную защиту от ударов и царапин.

Модель LG К10 (2017) основана на восьмиядерной платформе Mediatek MT6750 (4xCortex ARM-A53 1,5 ГГц + 4xCortex ARM-A53 1,0 ГГц) с графикой ARM Mali-T860 MP2 и оснащена набором памяти 2 ГБ ОЗУ / 16 ГБ Flash, а также съемной батареей емкостью 2800 мАч и операционной системой Android 7.0 «Nougat».

Смартфон LG К10 (2017) оснащен 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной селфи-камерой с углом обзора 120 градусов (переключение режима со стандартного на широкоформатный и обратно доступно в интерфейсе). Обе камеры записывают видео в разрешении Full HD, а фронтальная камера поддерживает функции «Автоселфи» и «Интервальная съемка по жесту руки». От флагманских моделей бренда смартфон унаследовал многофункциональную кнопку, расположенную на задней панели и выполняющую различные функции: сканер отпечатков пальцев, съемка селфи в одно касание и создание скриншота экрана при двойном касании.

Смартфон LG К10 (2017) уже доступен в украинских магазинах электроники в трех цветовых вариантах (черном, золотом и темно-серебряном) по цене 5399 грн. Напомним, что на прошлой неделе в нашей стране стартовали продажи младших моделей смартфонов бренда LG K7 (2017) и LG K8 (2017) по цене 3333 грн и 4599 грн соответственно.

Основные характеристики LG K10 (2017):

Процессор: 1,5 ГГц Mediatek MT 6750

Тип матрицы: IPS

Дисплей: 5,3 дюйма, HD с технологией In-cell Touch (1280х720)

Память: 2 ГБ RAM / 16 ГБ ROM

Камера: фронтальная – 5 МП / основная –13 МП

Батарея: 2,800 мАч

Операционная система: Android 7.0 Nougat

Размеры: 148,7 x 75,3 x 8 мм

Вес: 138 г

Сети: 2G (EDGE) / 3G (WCDMA/UMTS ) / 4G (LTE)

Беспроводные технологии: 4.2, Wi-Fi

Цвета: черный / золотой / темно-серебряный

Источник: LG