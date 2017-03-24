В Украине начались продажи новой версии iPhone 6 с 32 ГБ флэш-памяти по цене 13 499 грн

В начале этого месяца Apple без лишнего шума выпустила обновленную версию смартфона iPhone 6 с 32 ГБ флэш-памяти, которая до этого существовала только в вариантах с объемом памяти 16, 64 и 128 ГБ. Изначально новый старый iPhone 6 предлагался только в Китае и некоторых странах Азии, но на этой неделе он добрался и до украинского рынка. Если быть точным, продажи iPhone 6 с 32 ГБ флэш-памяти в Украине стартовали на этой неделе, цена – 13 499 грн.

Отметим, что покупателям предлагают только один цветовой вариант — Space Gray. Объем памяти – единственное изменение в новой версии iPhone 6. Все остальные характеристики остались прежними.

Напомним, выпущенная в 2014 году предлагает 4,7-дюймовый экран разрешением 1334х750 пикселей. В нем установлена однокристальная система Apple A8, в помощь которой предназначено 1 ГБ ОЗУ. Разрешение основной камеры iSight – 8 Мп, есть автофокус. Диафрагма объектива равна F/2,2. Камера поддерживает съемку видео 1080p с кадровой частотой до 60 к/с.

Смартфон рассчитан на карточку Nano-SIM, поддерживает LTE и Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, NFC, GPS и ГЛОНАСС, GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, CDMA EV-DO Rev.

Габариты смартфона — 138,1 х 67,0 х 6,9 мм, масса — 129 г.